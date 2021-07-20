Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин в разговоре со Sportsru поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров.
"Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.
Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев – компенсация, поощрение за использование молодых игроков – это один из вариантов.
Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно", – сказал Прядкин.
Напомним, что на прошлой неделе РФС представил проект реформ российских лиг, разработанный голландской компанией Hypercube.
Также не пропустите: "Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" Груйича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Лента новостей
-
Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра
-
2
Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"
-
"Барселона" не ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Гризманна на Дибалу
-
Президент РПЛ высказался от будущем тренере сборной России
-
Далот высказался о Криштиану Роналду
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтра
-
Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров
-
"Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" Груйича
-
Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022
-
"Динамо" представило форму на следующий сезон
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Украинский футболист погиб в ДТП
-
"Аталанта" оригинально презентовала новую форму
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА
-
Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом
-
"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних