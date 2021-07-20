Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин в разговоре со Sportsru поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров.

"Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.

Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев – компенсация, поощрение за использование молодых игроков – это один из вариантов.

Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно", – сказал Прядкин.

Напомним, что на прошлой неделе РФС представил проект реформ российских лиг, разработанный голландской компанией Hypercube.

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