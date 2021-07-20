Президент РПЛ высказался от будущем тренере сборной России

Теги россиясергей прядкин

Президент РПЛ высказался от будущем тренере сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о будущем главном тренере сборной России.

"Я за того тренера, который будет приносить пользу", - цитирует Прядкина "Чемпионат".

Напомним, что после того, как сборная России заняла последнее место в группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера национальной команды.

В октябре российская сборная сыграет матч отбора к ЧМ-2022 против сборной Словакии. Матч пройдет 8 числа в Казани.

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