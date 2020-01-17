Президент РПЛ выступил против расширения лиги со следующего сезона

Теги рплсергей прядкин

Президент РПЛ выступил против расширения лиги со следующего сезона

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин не поддерживает увеличение числа команд в чемпионате в следующем сезоне.

Сообщается, что столь скорая реализация реформы принесёт много организационных проблем, поэтому руководитель лиги пытался убедить представителей клубов не торопиться с решением.

Впрочем, в итоге 10 из 16 клубов РПЛ проголосовали за расширение турнира с сезона 2020/21. Ещё 4 голоса получил вариант с внедрением изменений с кампании 2021/22. "Спартак" и "Зенит" выступили против инициативы.

Теперь утверждением проекта реформы займётся Российский футбольный союз. Ожидается, что заседание РФС пройдёт во второй половине февраля.

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