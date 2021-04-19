Президент РПЛ выступил с заявлением о создании Суперлиги Европы

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Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил о поддержке позиции УЕФА касательно создания нового закрытого турнира - Суперлиги Европы.

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему", - сказал Прядкин.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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