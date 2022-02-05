Президент РПЛ заболел коронавирусом
Фото твиттер РПЛ
Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.
"Да, это правда", - сказал функционер в комментарии "Матч ТВ".
Напомним, что Хачатурянц стал президентом РПЛ 22 ноября прошлого года. Он сменил на посту Сергея Прядкина.
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