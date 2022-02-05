Президент РПЛ заболел коронавирусом

Фото твиттер РПЛ

Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Да, это правда", - сказал функционер в комментарии "Матч ТВ".

Напомним, что Хачатурянц стал президентом РПЛ 22 ноября прошлого года. Он сменил на посту Сергея Прядкина.

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