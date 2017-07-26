Президент "Сампдории": "Думаю, что Шик выберет "Интер"

Теги сампдорияинтер миланювентуспатрик шик

Президент "Сампдории": "Думаю, что Шик выберет "Интер"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро считает, что чешский нападающий Патрик Шик может остаться в команде или перейти в "Интер".

"Есть вероятность того, что Патрик останется в "Сампдории". Но в футболе нельзя быть уверенным наверняка. Если он будет выбирать между "Интером" и "Ювентусом", то выберет миланский клуб", - приводит слова Ферреро Football Italia.

Напомним, что ранее "Ювентус" согласовал трансфер 21-летнего Шика за 30,5 миллионов евро, но футболист провалил медосмотр. Впрочем, несколько дней назад туринцы вернулись к варианту с приобретением футболиста.

Не пропустите: ПСЖ вступает в борьбу за Патрика Шика. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов