Президент "Сампдории": "Думаю, что Шик выберет "Интер"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро считает, что чешский нападающий Патрик Шик может остаться в команде или перейти в "Интер".

"Есть вероятность того, что Патрик останется в "Сампдории". Но в футболе нельзя быть уверенным наверняка. Если он будет выбирать между "Интером" и "Ювентусом", то выберет миланский клуб", - приводит слова Ферреро Football Italia.

Напомним, что ранее "Ювентус" согласовал трансфер 21-летнего Шика за 30,5 миллионов евро, но футболист провалил медосмотр. Впрочем, несколько дней назад туринцы вернулись к варианту с приобретением футболиста.

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