Президент "Сампдории": "Победа над "Ювентусом"? Обогнал Ferrari на своем Fiat"
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал победу своей команды над "Ювентусом" (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
"Я на своем Fiat 500 сигналил Ferrari передо мной и соперник пропустил меня. Я его обогнал", - приводит слова Ферреро Football Italia.
Стоит отметить, что генуэзцы обыграли туринский клуб впервые за последние четыре года.
После 13 туров "Сампдория" имеет в своем активе 26 очков и занимает 6-е место в Серии А.
Не пропустите: Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом". http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|33
|3
|Ювентус
|13
|31
|4
|Рома
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|12
|26
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|13
|18
|9
|Фиорентина
|13
|17
|10
|Кьево
|13
|17
|11
|Аталанта
|13
|16
|12
|Кальяри
|13
|15
|13
|Болонья
|12
|14
|14
|Удинезе
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Сассуоло
|13
|11
|17
|СПАЛ
|13
|10
|18
|Дженоа
|13
|9
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|13
|0