Президент "Сампдории": "Победа над "Ювентусом"? Обогнал Ferrari на своем Fiat"

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Президент "Сампдории": "Победа над "Ювентусом"? Обогнал Ferrari на своем Fiat"
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал победу своей команды над "Ювентусом" (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

"Я на своем Fiat 500 сигналил Ferrari передо мной и соперник пропустил меня. Я его обогнал", - приводит слова Ферреро Football Italia.

Стоит отметить, что генуэзцы обыграли туринский клуб впервые за последние четыре года.

После 13 туров "Сампдория" имеет в своем активе 26 очков и занимает 6-е место в Серии А.

Не пропустите: Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом".  http://soccernews.ru

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