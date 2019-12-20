Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро поиронизировал на тему гола форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота его команды.
Напомним, что 34-летний португалец забил с высоты 2,56 метра, выпрыгнув в момент удара на 71 сантиметр.
"Роналду надо было дать жёлтую карточку после такого прыжка. Он же взлетел, словно самолёт!" - цитирует Ферреро Football Italia.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
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|Кальяри
|16
|29
|6
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|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
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|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Фиорентина
|16
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|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9