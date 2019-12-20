Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро поиронизировал на тему гола форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота его команды.

Напомним, что 34-летний португалец забил с высоты 2,56 метра, выпрыгнув в момент удара на 71 сантиметр.

"Роналду надо было дать жёлтую карточку после такого прыжка. Он же взлетел, словно самолёт!" - цитирует Ферреро Football Italia.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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