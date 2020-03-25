Президент "Сампдории" считает, что сезон нельзя продолжать

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро рассказал, что думает о возобновлении сезона после паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

Функционер считает, что нынешний сезон должен быть аннулирован.

"Нужно закончить сезон, а лидирующие команды из Серии B поднять в Серию A. "Беневенто" набрал 69 очков, их нельзя оставлять во втором дивизионе.

Мы, конечно, можем выйти из карантина и дать командам подготовку с 4 апреля по 4 мая и потом доиграть. Но как быть со следующим розыгрышем? Чемпионат нельзя продолжать", - сказал Ферреро.

Отметим, что в Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом.

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