Президент "Сампдории" считает, что сезон нельзя продолжать

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Президент "Сампдории" считает, что сезон нельзя продолжать

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро рассказал, что думает о возобновлении сезона после паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

Функционер считает, что нынешний сезон должен быть аннулирован.

"Нужно закончить сезон, а лидирующие команды из Серии B  поднять в Серию A. "Беневенто" набрал 69 очков, их нельзя оставлять во втором дивизионе.

Мы, конечно, можем выйти из карантина и дать командам подготовку с 4 апреля по 4 мая и потом доиграть. Но как быть со следующим розыгрышем? Чемпионат нельзя продолжать", - сказал Ферреро.

Отметим, что в Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом. 

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