Президент "Сампдории" высказался о возобновлении Серии А

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Президент "Сампдории" высказался о возобновлении Серии А

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро заявил, что футболистам будет непросто быстро восстановиться после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Поставьте себя на место Габбьядини, который недавно излечился от коронавируса. Попробуйте сказать ему, что в мае он будет играть. Мы ведь не о машинах говорим, у которых есть кнопка включения и выключения. Кто рискнет прийти на стадионы?" - цитирует Ферреро A Bola.

Чемпионат Италии приостановлен до неопределенного времени из-за вспышки Covid-19 в мире.

По последним данным, число зараженных в Италии составляет 110 574 человека. Более 14 тыс. из них умерло.

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