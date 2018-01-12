Президент "Сантоса": "Если "Спартак" не устраивает стоимость трансфера Вериссимо, пусть прекращают переговоры"



Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес рассказал, почему защитник Лукас Вериссимо до сих пор не перешел в "Спартак".

"Нас не устроило последнее предложение "Спартака". Если они хотят купить Вериссимо, им нужно улучшить запрос. Если их не устраивает его стоимость, пусть прекращают переговоры. Тренер рассчитывает на Вериссимо и я не могу продать его, не найдя соответствующую замену. За такую сумму, которую на предложили, трудно найти хорошего игрока. Сейчас за футболистов хотят получить сумасшедшие деньги. Мы ждем максимально выгодных предложений по Вериссимо", - приводит слова Переса Globo.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 22-летнего Вериссимо 8 миллионов евро.

Не пропустите: Мещеряков: "Интер" хочет Фернандеша? А я хочу в "Локомотив" Роналду бесплатно". | http://soccernews.ru