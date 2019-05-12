Президент "Сантоса": "Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала"

Теги реал мадридпсжнеймарсантос

Президент "Сантоса": "Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала"
Президент "Сантоса" Хосе Карлос Перес пожелал нападающему ПСЖ Неймару перейти в "Реал".

"Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала". Для него это будет лучший вариант. Неймар допустил ошибку, когда покинул "Барселону". Перейдя в ПСЖ он не добился успеха. Я являюсь фанатом "Реала". Этот клуб делает все на отлично. Если у Неймара появится шанс перейти, то ему не нужно раздумывать", - цитирует Переса Marca.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать 27-летнего Неймара в "Реал" за 350 миллионов евро плюс полузащитник Хамес Родригес.

Не пропустите: Видео: красивый финт Неймара в матче с "Анже". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов