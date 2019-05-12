Президент "Сантоса": "Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала"
Президент "Сантоса" Хосе Карлос Перес пожелал нападающему ПСЖ Неймару перейти в "Реал".
"Надеюсь, что Неймар станет игроком "Реала". Для него это будет лучший вариант. Неймар допустил ошибку, когда покинул "Барселону". Перейдя в ПСЖ он не добился успеха. Я являюсь фанатом "Реала". Этот клуб делает все на отлично. Если у Неймара появится шанс перейти, то ему не нужно раздумывать", - цитирует Переса Marca.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать 27-летнего Неймара в "Реал" за 350 миллионов евро плюс полузащитник Хамес Родригес.
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|Алавес
|36
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|Эйбар
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|Леганес
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|Уэска
|36
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