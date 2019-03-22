Президент "Сантоса": "Реал" совершил отличную инвестицию купив Родриго"

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Президент "Сантоса": "Реал" совершил отличную инвестицию купив Родриго"
Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес поздравил мадридский "Реал" с приобретением полузащитника Родриго Гоэса. Напомним, что прошлым летом "Реал" объявил о трансфере 17-летнего бразильца за 45 миллионов евро. 

"Родриго станет одним из лучших футболистов в мире. "Реал" совершил отличную инвестицию купив Родриго. Я хотел сохранить его в команде, но это был нереально. Пришлось просто продать его за те деньги, которых он стоил", - приводит слова Переса AS.

В нынешнем сезоне 18-летний Родриго провел за "Реал" 45 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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