Президент "Сантоса": "Ждем, что "Спартак" увеличит предложение по Вериссимо"
Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес рассказал, что переговоры со "Спартаком" по трансферу защитника Лукаса Вериссимо продолжаются.
"Сегодня мы ждем представителя "Спартака". Они сделали хорошее предложение самому Вериссимо, но мы бы не хотели его продавать. Он является отличным игроком, но у нас есть нужда в финансах. Ждем, что "Спартак" увеличит предложение по Вериссимо. Тогда трансфер может состояться", - приводит слова Переса Globo.
Ранее сообщалось, что 22-летний Вериссимо близок к переходу в "Спартак" за 8,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12