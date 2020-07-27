Президент "Сельты" ответил на вопрос о выкупе Смолова

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Президент "Сельты" ответил на вопрос о выкупе Смолова

Президент "Сельты" Карлос Моуриньо оценил шансы российского форварда Фёдора Смолова продолжить выступать в Примере.

Напомним, что с января 30-летний футболист играл за галисийскую команду на правах аренды, а сейчас он близок к возвращению в "Локомотив".

"Мы считаем, что у Смолова есть будущее в испанском футболе. Но если мы сможем выкупить Рафинью и Мурильо, то подписать других игроков будет очень сложно", - сказал Моуриньо.

В составе "Сельты" Смолов забил 2 гола в 14 матчах. Нападающий отличился в поединках с "Реалом" и "Барселоной".

Не пропустите: Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом. | http://soccernews.ru
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