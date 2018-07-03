Президент Сербии: "Буду болеть за Россию в матче против Хорватии"

Теги хорватияроссия

Президент Сербии: "Буду болеть за Россию в матче против Хорватии"Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в четвертьфинале ЧМ-2018 будет болеть за Россию.

Игра между Россией и Хорватией пройдет 7 июля.

"Считаю, что у Хорватии одна из лучших команд на Чемпионате Мира, но, разумеется, я буду болеть за Россию", - сказал он.

Читайте: Плетикоса: "Дорога к финалу Чемпионата Мира открыта для России" | soccernews.ru

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