Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на безответственное поведение нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, который нарушил правила карантина после прилёта в страну.

"Если он ещё раз выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов", - цитирует Вучича Marca.

Согласно сербскому закону о чрезвычайном положении, все граждане, вернувшиеся из государств зоны повышенного риска, должный уйти на самоизоляцию сроком до 28 дней.

В Испании уже зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Сербии число заболевших пока невелико - 140 человек.

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