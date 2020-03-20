Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом

Теги реал мадридлука йовичсербиякоронавирус

Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на безответственное поведение нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, который нарушил правила карантина после прилёта в страну.

"Если он ещё раз выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов", - цитирует Вучича Marca.

Согласно сербскому закону о чрезвычайном положении, все граждане, вернувшиеся из государств зоны повышенного риска, должный уйти на самоизоляцию сроком до 28 дней.

В Испании уже зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Сербии число заболевших пока невелико - 140 человек.

Не пропустите: Форвард "Реала" рассказал, почему он нарушил карантин, введенный из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон

Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов