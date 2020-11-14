Президент Серии А назвал размер убытков турнира за 2020 год из-за пандемии

Теги серия акоронавирус

Президент Серии А назвал размер убытков турнира за 2020 год из-за пандемии

Президент Серии А Паоло даль Пино рассказал, сколько денег потеряла итальянская лига из-за пандемии коронавируса.

"Возобновление чемпионата стало большим успехом. Ситуация очень серьёзная. С февраля по декабрь Серия А потеряет 600 миллионов евро, из которых 400 приходится на билеты и ещё 200 - на спонсоров", - цитирует даль Пино Football Italia. 

Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Число заболевших коронавирусом превысило 1,1 миллиона человек.

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