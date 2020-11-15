Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса

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Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса

Руководство Серии А отметило, что лига не планирует останавливать чемпионат Италии из-за частых случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что два главный тренера итальянских топ-клубов заразились коронавирусом. Положительный тест на Covid-19 сдали наставник "Милана" Стефано Пиоли и тренер "Торино" Марко Джампаоло.

"Нет никакого риска, что сезон будет приостановлен. Медицинский протокол работает, мы будем его придерживаться. Я понимаю, что это непросто. Но мы будем стараться. У нас сложная ситуация, но мы должны действовать правильно, чтобы продолжать турнир", - передает слова представителя Серии А Sky Sport Italia.

Лидером турнирной таблицы Серии А является "Милан", набравшись 17 баллов.

А еще: Тренер "Милана" Пиоли заболел коронавирусом| http://soccernews.ru
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