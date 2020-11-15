Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса
Руководство Серии А отметило, что лига не планирует останавливать чемпионат Италии из-за частых случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что два главный тренера итальянских топ-клубов заразились коронавирусом. Положительный тест на Covid-19 сдали наставник "Милана" Стефано Пиоли и тренер "Торино" Марко Джампаоло.
"Нет никакого риска, что сезон будет приостановлен. Медицинский протокол работает, мы будем его придерживаться. Я понимаю, что это непросто. Но мы будем стараться. У нас сложная ситуация, но мы должны действовать правильно, чтобы продолжать турнир", - передает слова представителя Серии А Sky Sport Italia.
Лидером турнирной таблицы Серии А является "Милан", набравшись 17 баллов.
А еще: Тренер "Милана" Пиоли заболел коронавирусом| http://soccernews.ru
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Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17