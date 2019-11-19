Президент Серии А ушел в отставку

Пост президента Серии А покинул Гаэтано Миччиче. Об этом сообщает Football-italia.

По данным источника, функционер объявил о своей отставке после обвинений владельца "Дженоа" Энрико Прециози в том, что Миччиче получил должность в марте 2018 года с нарушением регламента.

Миччини заявил, что именно слухи о его назначении вынудили на это решение.

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