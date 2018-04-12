Президент "Севильи": "Нам не повезло в противостоянии с "Баварией"

Президент "Севильи" Хосе Кастро подвел итог двухматчевому противостоянию своей команды с мюнхенской "Баварией" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Нам не повезло на этой стадии плей-офф, но мы с гордостью выступили против великого соперника с превосходными игроками в составе. Мы достигли четвертьфинала и были конкурентоспособными", - цитирует клубного босса "красно-белых" официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между "Баварией" и "Севильей" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru