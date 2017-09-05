Президент "Севильи": "Нам не удалось приобрести Йоветича из-за его высокой зарплаты"

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Президент "Севильи": "Нам не удалось приобрести Йоветича из-за его высокой зарплаты"
Президент "Севильи" Жозе Кастро рассказал, почему его клубу не удалось приобрести у "Интера" черногорского нападающего Стевана Йоветича.

"Мы долгое время вели переговоры о покупке Йоветича, но нам не удалось завершить трансфер из-за высокой зарплаты игрока. К тому же, мы потратили большие деньги на покупку Луиса Муриэля. Впрочем, у нас в составе есть Виссам Бен-Йеддер, и не стоит забывать о Карлосе Фернандесе", – приводит слова Кастро Football Italia.

Напомним, что 27-летний Йоветич в итоге перешел в "Монако" за 11 миллионов евро.

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