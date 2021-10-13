Президент "Севильи" назвал причину несостоявшегося трансфера Кунде в "Челси"
Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен
Президент "Севильи" Хосе Кастро рассказал, почему в летнее трансферное окно клуб отклонил предложение лондонского "Челси" по трансферу французского защитника Жюля Кунде за 50 миллионов евро.
"Наша команда занимает второе место в Ла Лиге по уровню затрат на зарплаты. В этом году мы показали отрицательный финансовый результат из-за пандемии. У нас упали доходы, так как не было продаж ни абонементов, ни билетов, снизились доходы от маркетинга и телевидения. Но мы все равно отказали "Челси" в продаже Кунде за 50 миллионов евро. Мы могли этим трансфером закрыть финансовую дыру. Но тем самым мы показали свою силу. Мы решили создать сильную команду, а не продавать ведущих игроков. Это доказывает наши амбиции", - приводит слова Кастро Diario de Sevilla.
22-летний Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. Всего он провел за клуб 97 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года.
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