Президент "Севильи" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Президент "Севильи" Хосе Кастро высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Олд Траффорд" - очень известный стадион. Надеюсь, нас ждёт знаменательный вечер. Мы ещё никогда не выходили в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и это важный шаг в нашей истории, мы хотим сделать его. Сейчас мы на стадии, на которой соревнуемся с клубами, чей бюджет в несколько раз больше нашего, но нам нужно биться, чтобы был шанс сотворить историю. Наши последние результаты не отражают реального положения дел. Мы создаём много моментов, но почему-то не забиваем. Надеюсь, результат скоро придёт" - цитирует Кастро Football Espana.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

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