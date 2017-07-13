Президент "Севильи" раскритиковал Витоло

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Президент "Севильи" раскритиковал Витоло

Президент "Севильи" Хосе Кастро подверг критике хавбека Витоло, который подписал контракт с "Атлетико", после чего на правах аренды перебрался в "Лас Пальмас".

"Витоло использовал "Севилью", чтобы "Атлетико" заплатил ему больше. Он заставил нас выглядеть некрасиво, не сдержав своё слово, что останется в клубе. У Витоло не хватало уважения к "Севилье" и её фанатам" - цитирует функционера AS.

Стоит отметить, что Витоло согласовал с "Севильей" новый контракт до лета 2022 года, однако в итоге не подписал его. Клуб, в свою очередь, раньше времени официально подтвердил сделку. | http://soccernews.ru

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