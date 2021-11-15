Президент "Севильи" рассказал о целях клуба

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

Президент "Севильи" Хосе Кастро поделился целями клуба в нынешнем сезоне.

"Клуб, который вкладывает столько денег в последние годы и отказывается продавать футболиста за 50 миллионов евро, нацеливается на максимум.

Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим", – сказал Кастро.

Сейчас "Севилья" находится на 3-м месте в Ла Лиге, заработав 27 очков за 12 игр.

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