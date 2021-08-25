Президент "Севильи" сказал, что отклонил предложение "Челси" по Кунде

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Президент "Севильи" сказал, что отклонил предложение "Челси" по КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Президент "Севильи" Хосе Кастро рассказал об интересе других клубов к французскому защитнику команды Жюлю Кунде.

"Мы действительно получали предложение по Кунде, но отвергли его. Прямо сейчас других официальных предложений нет. Если появятся, то мы их изучим, как и всегда.

Если нам придется продать Кунде, мы так и поступим, ориентируясь на то, что полученные средства сможем потратить на то, чтобы клуб становился сильнее, а наша коллекция трофеев – больше.

Пока трансферное окно открыто, случиться может что угодно. У нас есть футболисты, которые могут уйти", – сказал Кастро.

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