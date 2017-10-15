Президент "Севильи": "Спартак" - чемпион России, поэтому говорить о фаворите в матче нельзя"



Президент "Севильи" Хосе Кастро рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Для нас важно набрать шесть очков в двух матчах. "Спартак" – чемпион России, поэтому ни о каком фаворите говорить не приходится. Победа позволит нам продолжать лидировать в группе, постараемся добиться результата", – приводит слова Кастро Eldesmarque.

Напомним, что матч "Спартак" - "Севилья" состоится 17 октября и начнется в 21:45 мск.

После двух туров "Севилья" имеет в своем активе 4 очка, "Спартак" же набрал 2 пункта.

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