Президент "Севильи": "Трансфер Неймара - это безумие, французская лига разрушена"

Президент испанской "Севильи" Хосе Кастро Кармона высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

" Трансфер Неймара - это безумие. Во-первых, потому что ни один игрок не стоит этих денег, а, во-вторых, потому что меня беспокоит соответствие этого перехода правилам финансового Fair Play. Французская лига разрушена. ПСЖ не в состоянии получить доход, чтобы покрыть такие траты. Испанская лига проделала хорошую работу. Клубы могут иметь игроков, стоимость которых соответствует их способности генерировать такого же уровня доход ", - цитирует президента "красно-белых" FootMercato.