Президент "Шахтера" подтвердил уход Срны

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов подтвердил информацию об уходе из команды защитника Дарио Срны.

"Срна – великий человек, великий капитан, великий игрок и очень много сделал для "Шахтера", и мы должны его поблагодарить за то, что он сделал для "Шахтера". В то же время, мы купили молодого Додо для того, чтобы, он прогрессировал и в будущем очень сильно помог клубу. В то же время, мы видим, что наш молодой Данченко, который в аренде в "Анжи" находится, провел очень хороший сезон. И, мне кажется, он тоже должен попробовать свои силы в "Шахтере".

После зимы Бутко почувствовал в себе уверенность и, мне кажется, очень сильно помог нам завоевать трофеи – и в чемпионате, и в Кубке. Нам надо дать ребятам возможность конкурировать. Дарио выберет свой путь. Если у него есть силы и он чувствует, что еще хочет поиграть где-то – мы всегда относимся с уважением. И если он хочет попробовать себя в клубе, наша дверь – всегда открыта, наши сердца для Дарио – всегда открыты", - приводят слова Ахметова российские СМИ.

Напомним, что у хорвата летом заканчивается контракт и летом он покинет клуб на правах свободного агента.

Стоит отметить, что 36-летний Срна выступал за "Шахтер" на протяжении 15 лет.

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