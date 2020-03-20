Президент "Шахтера" выделит более 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов принял решение о выделении 300 миллионов гривен (10,11 млн евро) на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19.

"Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мы не будем стоять в стороне — мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - приводит слова Ахметова пресс-служба украинского клуба.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент во всем мире число заразившихся превысило 222 тысячи человек. Из них выздоровели - более 84 тысяч, умерли - более 9000.

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