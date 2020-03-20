Президент "Шахтера" выделит более 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов принял решение о выделении 300 миллионов гривен (10,11 млн евро) на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19.
"Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
Мы не будем стоять в стороне — мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - приводит слова Ахметова пресс-служба украинского клуба.
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент во всем мире число заразившихся превысило 222 тысячи человек. Из них выздоровели - более 84 тысяч, умерли - более 9000.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13