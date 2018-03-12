Президент Шведского футбольного союза: "Ибрагимович может сыграть на ЧМ"
Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон признал, что форвард Златан Ибрагимович может быть вызван в сборную на матчи Чемпионата Мира-2018.
"Все группы по-своему сложные, поэтому нас ждут интереснейшие матчи и потрясающая атмосфера. Да, есть группы лидеров и команд, близких по уровню. Не хотелось бы загадывать, но посмотрим, может быть, как раз сборная Швеции станет темной лошадкой турнира.
Я прекрасно помню историю, когда практически вся страна уговорила нападающего Хенрика Ларссона возобновить карьеру в сборной перед чемпионатом Европы 2008 года. Что касается слухов про Ибрагимовича, то никто кроме главного тренера не сможет ответить вам на этот вопрос. Не могу исключать, что это произойдет, но еще раз повторюсь, что всеми кадровыми вопросами занимается тренер", - отметил он.
Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. На его счету 62 мяча в 116 матчах.
Читайте: Ибрагимович: "Переезд в Америку - заманчивый путь для продолжения карьеры" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити"
-
Итоги и символическая сборная 22-го тура чемпионата России
-
"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге
-
Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018
Лента новостей
-
"Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков с Манчини
-
Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"
-
Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мира
-
Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ
-
"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом"
-
Орлов встал на защиту Манчини
-
Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб
-
В Греции отменили матчи национального Кубка
-
Гвардиола: "Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться"
-
Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"
-
"Гамбург" сменил главного тренера
-
"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"
-
Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией
-
Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере
-
Модрич в этом сезоне отдал четыре голевых паса на Роналду, больше, чем любой другой игрок "Реала"
-
Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона"
-
Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере
-
"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0