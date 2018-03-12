Президент Шведского футбольного союза: "Ибрагимович может сыграть на ЧМ"

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон признал, что форвард Златан Ибрагимович может быть вызван в сборную на матчи Чемпионата Мира-2018.

"Все группы по-своему сложные, поэтому нас ждут интереснейшие матчи и потрясающая атмосфера. Да, есть группы лидеров и команд, близких по уровню. Не хотелось бы загадывать, но посмотрим, может быть, как раз сборная Швеции станет темной лошадкой турнира.

Я прекрасно помню историю, когда практически вся страна уговорила нападающего Хенрика Ларссона возобновить карьеру в сборной перед чемпионатом Европы 2008 года. Что касается слухов про Ибрагимовича, то никто кроме главного тренера не сможет ответить вам на этот вопрос. Не могу исключать, что это произойдет, но еще раз повторюсь, что всеми кадровыми вопросами занимается тренер", - отметил он.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. На его счету 62 мяча в 116 матчах.

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