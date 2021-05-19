Президент "Сочи" дал прогноз о карьере Кокорина в "Фиорентине"

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Президент "Сочи" Борис Ротенберг выразил мнение, что бывший нападающий команды Александр Кокорин сумеет добиться успеха в итальянской "Фиорентине".

"Думаю, у него все хорошо сложится в "Фиорентине". В последних турах команда смотрится неплохо, недавно обыграла "Лацио". Саша стал попадать в заявку, тренироваться с основой. Значит, он выздоравливает, а то травмы слишком сильно мешали ему в этом сезоне. Хотя когда он был в "Сочи", то обходился без повреждений. Играл постоянно. Он всегда был талантливым парнем. Посмотрим, чего он добьется в Италии", - приводит слова Ротенберга "Спорт-Экспресс".

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне российский форвард провел за итальянский клуб три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

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