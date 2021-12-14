Президент "Сочи" связал уход Кокорина в "Спартак" с деньгами
Фото твиттер "Фиорентины"
Президент "Сочи" Борис Ротенберг выразил мнение, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в 2020 году подписал контракт со "Спартаком" не по спортивному принципу.
"Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в "Сочи", если помните, у него всё получилось. Что касается его перехода в "Спартак", то я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи", - сказал Ротенберг.
30-летний Кокорин после аренды в "Сочи" стал свободным агентом и заключил соглашение со "Спартаком", хотя "барсы" хотели его сохранить.
В составе "красно-белых" форвард не заиграл и через полгода был продан в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро. В Италии он провёл 119 минут почти за год и не сделал ни одного голевого действия.
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