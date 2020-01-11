Президент "Спортинга" прилетел для переговоров с "МЮ" по продаже Фернандеша
Хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш в скором времени перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает A Bola.
По информации издания, президент португальского клуба Фредерик Варандаш и спортивный директор Угу Виана прибыли в Англию для переговоров по трансферу полузащитника.
Соглашение игрока со "Спортингом" рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных - 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Фернандеш участвовал в 23 матчах и забил 13 голов.
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|Команда
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|Ливерпуль
|20
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|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|7
|Тоттенхэм
|21
|30
|8
|Вулверхэмптон
|21
|30
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
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|12
|Саутгемптон
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|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
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