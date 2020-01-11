Президент "Спортинга" прилетел для переговоров с "МЮ" по продаже Фернандеша

Хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш в скором времени перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает A Bola.

По информации издания, президент португальского клуба Фредерик Варандаш и спортивный директор Угу Виана прибыли в Англию для переговоров по трансферу полузащитника.

Соглашение игрока со "Спортингом" рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных - 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандеш участвовал в 23 матчах и забил 13 голов.

Не пропустите: Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"| http://soccernews.ru