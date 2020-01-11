Президент "Спортинга" прилетел для переговоров с "МЮ" по продаже Фернандеша

1 Теги спортинг лиссабонбруну фернандешманчестер юнайтедтрансферы

Президент "Спортинга" прилетел для переговоров с "МЮ" по продаже Фернандеша

Хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш в скором времени перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает A Bola.

По информации издания, президент португальского клуба Фредерик Варандаш и спортивный директор Угу Виана прибыли в Англию для переговоров по трансферу полузащитника.

Соглашение игрока со "Спортингом" рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных - 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандеш участвовал в 23 матчах и забил 13 голов.

Не пропустите: Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

mikhail.moskalev

Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/macho

Ответить

главное

Главные новости дня: 10 января

Главные новости дня: 10 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 58
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов