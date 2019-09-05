Президент "Спортинга" назвал Фернандеша лучшим полузащитником в Европе



Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш рассказал о неудачных переговорах с "Тоттенхэмом" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.

"Мы получили предложение от "Тоттенхэма" в размере 45 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде дополнительных бонусов. Но чтобы мы получили эти деньги, нужно было дождаться победы "Тоттенхэма" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. А такого никогда не случится.

Клубы должны уметь продавать игроков. Например, "Бенфика" продала Фелиша за 126 миллионов евро. Мы тоже умеем продавать, но в то же время сохранили лучшего полузащитника в Европе. Лучший нападающий мира играет за "Ювентус", а лучшие вратарь и защитник в "Ливерпуле", - приводит слова Варандаша Daily Mail.

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