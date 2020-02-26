Президент "Стяуа" сказал, что команда не может победить из-за частого занятия сексом

Президент "Стяуа" Джиджи Бекали заявил, что неудачные выступления команды в этом сезоне связаны с тем, что футболисты клуба слишком часто занимаются сексом.

"Стяуа" не может победить в чемпионате Румынии на протяжении трех туров, клуб занимает 3 место в турнирной таблице. От лидера команда отстает на 8 баллов.

"Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами. Вот почему в последнее время они не так хорошо играют в футбол", - цитируют Бекали румынские СМИ.

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