Президент "Торино" исключил переход Белотти в "Милан"

Президента "Торино" Урбано Каиро прокомментировал трансферные слухи вокруг нападающего Андреа Белотти.

"Милан" не обращался к нам по поводу трансфера Белотти. В тоже время я не думаю, что сам игрок попросит отпустить его в "Милан". В контракте Андреа прописана сумма отступных, которая защищает его и наши интересы. Я отпущу его в другой клуб за сто миллионов евро, но только в зарубежный клуб. Не понимаю всей этой шумихи вокруг него. Он может спокойно остаться в "Торино", я буду этому очень рад. Я не дам никому возможности одурачить меня. Мы не хотим продавать Белотти и нам не нужно это делать" - приводит слова Каиро сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стоит отметить, что кроме "Милана" 23-летним Белотти интересуется ПСЖ.

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