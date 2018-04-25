Президент "Торино" назвал цену на Белотти
Президент "Торино" Урбано Каиро назвал цену на ведущего форварда своей команды Андреа Белотти.
"Ситуация с Белотти ясна: если заграничный клуб придет и положит 100 миллионов евро на стол, Белотти уйдет. Если нет, Белотти останется в Турине. Моя позиция никогда не менялась в этом вопросе. Прошлым летом я уже решил сохранить его еще задолго до открытия трансферного окна... что я и сделал", - цитирует Каиро Tuttosport.
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|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
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|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
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|Хеллас Верона
|34
|25
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|Беневенто
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|17