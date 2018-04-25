Президент "Торино" назвал цену на Белотти

Президент "Торино" Урбано Каиро назвал цену на ведущего форварда своей команды Андреа Белотти.

"Ситуация с Белотти ясна: если заграничный клуб придет и положит 100 миллионов евро на стол, Белотти уйдет. Если нет, Белотти останется в Турине. Моя позиция никогда не менялась в этом вопросе. Прошлым летом я уже решил сохранить его еще задолго до открытия трансферного окна... что я и сделал", - цитирует Каиро Tuttosport.

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