Президент "Торино": "Перес был поражен суммой отступных, прописанной в контракте Белотти"

Президент итальянского "Торино" Урбано Каиро провел переговоры со своим коллегой из мадридского "Реала" Флорентино Пересом по возможному трансферу ведущего бомбардира своей команды Андреа Белотти.

"Я обедал с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и мы говорили о контрактах игроков с огромными суммами отступных, и я упомянул Белотти. Как только он услышал клаусулу Белотти, которого он не знал, он был поражен. Если бы сумма отступных равнялась всего 20-ти миллионам евро, он бы не заинтересовался им", - цитирует Каиро ESPN FC.

Напомним, "Реал" рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального защитника. | soccernews.ru