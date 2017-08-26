Президент "Торино": "Представители "Монако" не обращались к нам по трансферу Белотти"

Президент "Торино" Урбано Каиро прокомментировал слухи об интересе "Монако" к форварду Андреа Белотти.

"Представители "Монако" не обращались к нам по этому вопросу. Как я уже говорил, я хочу сохранить его в команде и попытаться подписать еще кого-нибудь. Чего я жду от последних нескольких дней до закрытия трансферного окна? Постараюсь сделать еще одно приобретение, а также, возможно, нас покинут несколько футболистов, которые не могут пробиться в состав" - приводит слова Каиро Fantagazzetta.

В прошлом сезоне Белотти провел 38 матчей и отметился 28 голами.

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