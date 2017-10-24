Президент "Торино" рассказал о ходе восстановления Белотти

Президент "Торино" Урбано Кайро поделился новостями о восстановлении ведущего нападающего "быков" Андреа Белотти.

"Недавно Белотти прошёл обследование, всё было хорошо. Это означает, что он готов вернуться в строй с точки зрения физической готовности. Белотти - настоящий боец, поэтому я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут позитивные новости" - цитирует Кайро Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Белотти сыграл за "Торино" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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