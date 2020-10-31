Президент "Торино" заразился коронавирусом

Президент "Торино" Урбано Каиро сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, руководитель клуба заразился коронавирусом. Функционер отправлен в больницу в Милане. Чувствует он себя неплохо. Каиро придется провести на самоизоляции две недели.

После 4 матчей Серии А "Торино" занимает 19 место.

Не пропустите: "Сассуоло" и "Торино" завершили матч результативной ничьей| http://soccernews.ru