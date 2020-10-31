Президент "Торино" заразился коронавирусом

Теги торино

Президент "Торино" заразился коронавирусом

Президент "Торино" Урбано Каиро сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, руководитель клуба заразился коронавирусом. Функционер отправлен в больницу в Милане. Чувствует он себя неплохо. Каиро придется провести на самоизоляции две недели.

После 4 матчей Серии А "Торино" занимает 19 место.

Не пропустите: "Сассуоло" и "Торино" завершили матч результативной ничьей| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов