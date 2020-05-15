Президент "Торпедо" обрушилась с критикой на РФС
Президент московского "Торпедо" Елена Еленцева осталась крайне недовольна решением исполкома РФС не доигрывать сезон ФНЛ и не проводить стыковые матчи за путёвки в РПЛ.
"Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и "Торпедо" и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата", - сказала Еленцева.
Напомним, что "Торпедо" заработало 53 очка в 27 турах. Столичный коллектив занимал четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от идущих вторыми "Химок" на 1 балл.
Согласно регламенту, команды, занявшие третье и четвёртое места, должны провести стыковые матчи с клубами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчке.
Из-за пандемии коронавируса РФС решил досрочно завершить сезон в ФНЛ и посчитал нецелесообразным организовывать игры за повышение в классе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20