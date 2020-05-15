Президент "Торпедо" обрушилась с критикой на РФС

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Президент "Торпедо" обрушилась с критикой на РФС

Президент московского "Торпедо" Елена Еленцева осталась крайне недовольна решением исполкома РФС не доигрывать сезон ФНЛ и не проводить стыковые матчи за путёвки в РПЛ.

"Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и "Торпедо" и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата", - сказала Еленцева.

Напомним, что "Торпедо" заработало 53 очка в 27 турах. Столичный коллектив занимал четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от идущих вторыми "Химок" на 1 балл.

Согласно регламенту, команды, занявшие третье и четвёртое места, должны провести стыковые матчи с клубами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчке.

Из-за пандемии коронавируса РФС решил досрочно завершить сезон в ФНЛ и посчитал нецелесообразным организовывать игры за повышение в классе.

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