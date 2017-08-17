Президент "Тоттенхэма": "Деле Алли не может быть продан даже за 160 миллионов евро"

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Президент "Тоттенхэма": "Деле Алли не может быть продан даже за 160 миллионов евро"Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниел Леви исключил уход из клуба ключевого полузащитника своей команды Деле Алли.

Как информирует The Sun, в услугах 21-летнего хавбека были заинтересованы "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона". Однако руководство "шпор" отказалось расставаться со своим ведущим игроком, даже за сумму в 160 миллионов евро.

Напомним, Орье близок к переходу в "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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