Президент "Тоттенхэма" готов отпустить Почеттино в "Реал" при одном условии

Теги реал мадридтоттенхэммаурисио почеттиногарет бэйл

Президент "Тоттенхэма" готов отпустить Почеттино в "Реал" при одном условииПрезидент лондонского "Тоттенхэма" Дэниел Леви готов отпустить главного тренера своей команды Маурисио Почеттино в мадридский "Реал".

Однако, как информирует испанская пресса, случиться это может только при одном условии - если его коллеги из королевского клуба в ответ не станут препятствовать возвращению в стан "шпор" вингера "сливочных" Гарета Бэйла.

Напомним, стала известна причина отказа "Реала" от приглашения Леви. | soccernews.ru

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