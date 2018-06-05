Президент "Тоттенхэма" готов отпустить Почеттино в "Реал" при одном условии

Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниел Леви готов отпустить главного тренера своей команды Маурисио Почеттино в мадридский "Реал".

Однако, как информирует испанская пресса, случиться это может только при одном условии - если его коллеги из королевского клуба в ответ не станут препятствовать возвращению в стан "шпор" вингера "сливочных" Гарета Бэйла.

Напомним, стала известна причина отказа "Реала" от приглашения Леви. | soccernews.ru