Президент "Тоттенхэма" Леви прокомментировал уход Почеттино

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался по поводу увольнения главного тренера Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

"Это решение далось руководству очень нелегко и второпях. Мы неохотно идем на такие перемены.

К сожалению, результаты команды в чемпионате в концовке прошлого сезона и в начале этого были очень разочаровывающие.

Нам приходится принимать тяжелые решения. Мы сделали это в интересах клуба", - сказал Леви.

После 12 туров АПЛ лондонский клуб занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Напомним, в прошлом сезоне "шпоры" дошли до финала Лиги Чемпионов, однако уступили "Ливерпулю".

А еще: "Тоттенхэм" рассматривает пять кандидатов на замену Почеттино| http://soccernews.ru