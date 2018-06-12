Президент "Тоттенхэма" назвал цену, за которую будет готов отпустить Почеттино в "Реал"

Теги реал мадридтоттенхэммаурисио почеттино

Президент "Тоттенхэма" назвал цену, за которую будет готов отпустить Почеттино в "Реал"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино все еще имеет шанс возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Однако вероятность такого развития событий оценивается очень низко ввиду того, что президент "шпор" Дэниел Леви готов будет отпустить наставника своей команды на "Сантьяго Бернабеу" только в том случае, если получит за него 48 миллионов евро.

Напомним, "Реал" может расстаться с тремя протеже Зидана. | soccernews.ru

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