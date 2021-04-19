Президент "Тоттенхэма" назвал причину отставки Моуринью

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви прокомментировал увольнение португальского специалиста Жозе Моуринью поста главного тренера лондонского клуба.

"Моуринью и его команда возглавили клуб в очень сложный момент. Жозе - настоящий профессионал. Он полностью отдавал себе работе. Мне жаль, что все произошло именно так. Я всегда буду рад встретиться с ним", - приводит слова Леви пресс-служба клуба.

По некоторым данным, Моуринью был уволен, так как отказался выводить игроков на тренировку в знак протеста против участия "Тоттенхэма" в европейской Суперлиге.

Не пропустите: "Тоттенхэм" определился с приоритетным кандидатом на замену Моуринью. | http://soccernews.ru