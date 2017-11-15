Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена

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Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви озвучил трансферную стоимость полузащитника Кристиана Эриксена.

Как сообщает El Mundo Deportivo, босс "шпор" сказал следующее: "Если ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона евро, Эриксен стоит 225 миллионов".

Напомним, что 25-летним датчанином интересовалась "Барселона", которая рассматривала его в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо.

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